Дожди на западе и севере, на остальных территориях жара до +36: погода на завтра

Завтра, 27 августа, ожидаются кратковременные дожди в западных и северных областях. Местами температура воздуха прогреется до +36.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. В западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Температура: на западе будет колебаться от +18 до +20 ночью и от +32 до +34 днем;

на севере будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +30 до +33 днем;

на юге будет колебаться от +19 до +23 ночью и от +30 до +35 днем;

на востоке будет колебаться от +15 до +20 ночью и от +28 до +34 днем. Фото: прогноз погоды на 27 августа (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +16 - +21, днем +29 - +34, а в Киеве - ночью около 20, днем +30 - +32.