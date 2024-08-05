Дожди на западе, а на юге до +30: прогноз погоды в Украине на завтра

Во вторник в Украине ожидается комфортная температура воздуха. Однако на западе ожидаются дожди.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

В большинстве регионов страны температура воздуха достигнет +24...+28 градусов. На западе Украины температура будет несколько ниже, в пределах +20...+25 градусов. В южных областях прогнозируется самая высокая температура, которая достигнет +26...+30 градусов.

Что касается осадков, дожди ожидаются преимущественно в западных областях страны. В частности, ближайшей ночью возможны сильные ливни, которые могут вызвать локальные подтопления.

Вечером осадки могут распространиться на Житомирскую, Киевскую и Одесскую области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве 6 августа большую часть суток вероятность осадков будет небольшой, хотя уже к вечеру возможен дождь. Максимальная температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +25...+26 градусов.