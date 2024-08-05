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Дожди на западе, а на юге до +30: прогноз погоды в Украине на завтра

Понедельник 05 августа 2024 12:01
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Дожди на западе, а на юге до +30: прогноз погоды в Украине на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник в Украине ожидается комфортная температура воздуха. Однако на западе ожидаются дожди.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

В большинстве регионов страны температура воздуха достигнет +24...+28 градусов. На западе Украины температура будет несколько ниже, в пределах +20...+25 градусов. В южных областях прогнозируется самая высокая температура, которая достигнет +26...+30 градусов.

Что касается осадков, дожди ожидаются преимущественно в западных областях страны. В частности, ближайшей ночью возможны сильные ливни, которые могут вызвать локальные подтопления.

Вечером осадки могут распространиться на Житомирскую, Киевскую и Одесскую области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве 6 августа большую часть суток вероятность осадков будет небольшой, хотя уже к вечеру возможен дождь. Максимальная температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +25...+26 градусов.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине ожидается новая волна жары, которая продлится до середины августа, с пиком температур, который придется на 15 число.

22 июля были зафиксированы рекордные среднесуточные температуры воздуха в истории. Тогда глобальная температура на поверхности Земли достигла 17,15 градусов Цельсия.

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