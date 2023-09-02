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Дожди в западных и центральных областях, на остальных территориях до +29: погода на завтра

Суббота 02 сентября 2023 17:06
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Дожди в западных и центральных областях, на остальных территориях до +29: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 3 сентября, кратковременные дожди ожидаются в западных и центральных областях, местами и грозы. В отдельных регионах воздух прогреется до +29.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Переменную облачность и кратковременные дожди с грозами можно ожидать в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской и Одесской областях.

Ветер ожидается восточный от 3 до 8 м/c.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +19 до +23 днем;
  • на севере будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +23 до +25 днем;
  • на юге будет колебаться от +16 до +20 ночью и от +26 до +29 днем;
  • на востоке будет колебаться от +13 до +19 ночью и от +24 до +27 днем.

Дожди в западных и центральных областях, на остальных территориях до +29: погода на завтра

Фото: прогноз погоды на 3 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +12 - +17, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +15 - +17, днем около +23-25.

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