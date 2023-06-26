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Дожди по всей территории Украины, местами порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

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Понедельник 26 июня 2023 07:00
Дожди по всей территории Украины, местами порывы ветра: прогноз погоды на сегодня Фото: прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины в течение дня ожидаются кратковременные и сильные дожди. Также возможны порывы ветра до 20 м/c.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, на Левобережье местами сильные дожди", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается северо-западный. Его скорость будет достигать 12 м/c. Возможны порывы ветра до 20 м/c в северных, центральных и восточных областях.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +23 до +26 днем;
  • на севере будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +17 до +23 днем;
  • на юге будет колебаться от +17 до +21 ночью и от +24 до +28 днем;
  • на востоке будет колебаться от +14 до +19 ночью и от +20 до +27 днем.

Дожди по всей территории Украины, местами порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на 26 июня (facebook.com/UkrHMC)

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Облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди, гроза. Температура воздуха ночью будет составлять от +14 до +16, а днем - от +21 до +23 градусов.

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