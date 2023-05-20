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Дожди и жара. Синоптики назвали "несчастные" регионы

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Украина, Суббота 20 мая 2023 07:00
Дожди и жара. Синоптики назвали "несчастные" регионы Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В шести регионах ожидаются дожди сегодня, 29 мая. Температура воздуха максимально повысится до +29 в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

В Крыму ночью в Карпатах днем в Карпатском регионе, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер

северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

днем в западных и северных областях 20-25 °, в центральных, восточных и южных областях 24-29 °; на высокогорье Карпат и Крымских горах 13-18°.

Дожди и жара. Синоптики назвали &quot;несчастные&quot; регионы

Как сообщалось, постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в столице из-за отметки в +15 градусов состоялся 13 мая. Именно это событие ознаменовало начало метеорологического лета в Киеве.

Напомним, что РБК-Украина писала о том, что в эти выходные, 20 и 21 мая, погода в Украине будет дождливой. Также прогнозируется гроза и потепление до +29 градусов.

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