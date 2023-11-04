Дожди и сильные порывы ветра. В ГСЧС предупредили о непогоде в Украине
В ряде областей Украины, 5 ноября, ожидаются обильные дожди. Местами возможны и порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Дожди
Дожди ожидаются 5 ноября ночью в Винницкой и Житомирской областях. Также днем на Закарпатье.
Порывы ветра
"Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и в северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с", - пишет пресс-служба ГСЧС.
В частности порывы ветра ожидаются в Киеве и области.
Гражданских призывают быть осторожными, в частности:
- держаться подальше от рекламных щитов;
- линий электропередач;
- деревьев.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики в это время подвели итоги погоды в Киеве в октябре. Прошедший месяц вошел в семерку самых теплых октябрей в столице с 1881 года.
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