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Дожди и сильные порывы ветра. В ГСЧС предупредили о непогоде в Украине

Суббота 04 ноября 2023 14:07
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Дожди и сильные порывы ветра. В ГСЧС предупредили о непогоде в Украине Фото: Дожди и сильные порывы ветра. В ГСЧС предупредили о непогоде в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде областей Украины, 5 ноября, ожидаются обильные дожди. Местами возможны и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Дожди

Дожди ожидаются 5 ноября ночью в Винницкой и Житомирской областях. Также днем на Закарпатье.

Порывы ветра

"Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и в северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с", - пишет пресс-служба ГСЧС.

В частности порывы ветра ожидаются в Киеве и области.

Гражданских призывают быть осторожными, в частности:

  • держаться подальше от рекламных щитов;
  • линий электропередач;
  • деревьев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики в это время подвели итоги погоды в Киеве в октябре. Прошедший месяц вошел в семерку самых теплых октябрей в столице с 1881 года.

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