Дожди и порывы ветра. Синоптики дали прогноз в Украине сегодня

"В Украине, кроме южной части, дожди, на Закарпатье значительные дожди. Ветер юго-западный, в северной части восточный, 7-12 м/с; в Украине, кроме запада и севера, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с", - говорится в сообщении

Кроме этого, как прогнозируют синоптики, температура воздуха днем в северной части будет 7-12°, на юге страны 17-22°, на остальной территории 13-18°.

Снег в Украине

В последнюю неделю синоптики прогнозировали снег в Украине, который, кроме Карпат, где он выпал уже несколько раз, должен был засыпать и другую территию страны. Но 18 октября стиноптик Наталка Диденко отменила снег в Украине, предупредив о настоящей "жаре", до +30 градусов. Как случилось так, что синоптики "просчитались" в своих прогнозах - читайте в материале РБК-Украина.