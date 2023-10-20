RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди и порывы ветра. Синоптики дали прогноз в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз в Украине сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 20 октября погода в Украине пройдет "под знаком" осадков, местами довольно сильных. Правда, намочат они не всех украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Украине, кроме южной части, дожди, на Закарпатье значительные дожди. Ветер юго-западный, в северной части восточный, 7-12 м/с; в Украине, кроме запада и севера, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с", - говорится в сообщении

Кроме этого, как прогнозируют синоптики, температура воздуха днем в северной части будет 7-12°, на юге страны 17-22°, на остальной территории 13-18°.

Снег в Украине

В последнюю неделю синоптики прогнозировали снег в Украине, который, кроме Карпат, где он выпал уже несколько раз, должен был засыпать и другую территию страны. Но 18 октября стиноптик Наталка Диденко отменила снег в Украине, предупредив о настоящей "жаре", до +30 градусов. Как случилось так, что синоптики "просчитались" в своих прогнозах - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода на день