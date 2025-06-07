Дожди и грозы: синоптики рассказали, где украинцам ждать непогоду сегодня

Кратковременный дождь местами пройдет в северных и западных, а также в Винницкой, Харьковской и Луганской областях. В то же время на остальной территории Украины осадки и грозы не прогнозируются.

Ночью температура в среднем будет колебаться в пределах от +15 до +20 градусов. Днем ожидается от +28 до + 33. В юго-восточной части Украины столбик термометра днем может подняться до + 35 градусов, а Карпатах до +26.

Погода в Киеве

В украинской столице и Киевской области синоптики также прогнозируют кратковременные дожди. Ветер преимущественно будет юго-западным, а его скорость, как и в среднем по Украине, составит 5-10 м/с.

Ночью ожидается от +15 до + 20 градусов. В то же время днем столбик термометра поднимется до +32.