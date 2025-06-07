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Дожди и грозы: синоптики рассказали, где украинцам ждать непогоду сегодня

Фото: несколько регионов Украины накроют дожди с грозами (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В ряде регионов возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Кратковременный дождь местами пройдет в северных и западных, а также в Винницкой, Харьковской и Луганской областях. В то же время на остальной территории Украины осадки и грозы не прогнозируются.

Ночью температура в среднем будет колебаться в пределах от +15 до +20 градусов. Днем ожидается от +28 до + 33. В юго-восточной части Украины столбик термометра днем может подняться до + 35 градусов, а Карпатах до +26.

Погода в Киеве

В украинской столице и Киевской области синоптики также прогнозируют кратковременные дожди. Ветер преимущественно будет юго-западным, а его скорость, как и в среднем по Украине, составит 5-10 м/с.

Ночью ожидается от +15 до + 20 градусов. В то же время днем столбик термометра поднимется до +32.

Ранее мы писали о том, стоит ли ждать кратковременного похолодания в Киеве на следующей неделе, и почему погода в Украине сейчас такая неустойчивая.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги по погоде за третью декаду мая 2025 года. Синоптики пояснили, на какие садовые и огородные культуры повлияла непогода.

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