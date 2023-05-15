RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди в одном регионе и "жара". Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 15 мая, дожди ожидаются только на западе Украині. Температура воздуха поднимется до +25 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

днем в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер

преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

  • днем 20-25°;
  • на крайнем западе 16-19°;
  • на высокогорье Карпат днем 9-14°.

Как сообщалось, синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеПогода на день