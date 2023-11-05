Дожди, местами шквалы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня на большей части Украины дожди. Днем на Закарпатье ожидаются сильные ливни. В центральных и южных областях небольшие осадки.

Ветер переменных направлений со скоростью 7-12 м/с. В западных и северо-восточных областях порывы 17-22 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +12 +17 градусов, а на юге Украины до +20. Ночью прогнозируется +9 +14 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Синоптики предупреждают о порывах ветра 17-22 м/с.

Столбики термометров покажут днем в Киеве около +15 градусов, а ночью +11 +13 градусов.

Убийственный шторм в Европе

Напомним, европейские страны накрыл мощный шторм Киаран. Он принес сильные ливни и мощные ветры со скоростью до 200 км/ч.

Последствия серьезной непогоды зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии, Британии, Нидерландах, Португалии и Италии.

В результате урагана погибли 10 человек, среди них 5-летний ребенок из Украины.