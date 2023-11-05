RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди, местами шквалы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: Украину сегодня накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 5 ноября, будет облачной и с дождями. В некоторых областях ожидаются шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня на большей части Украины дожди. Днем на Закарпатье ожидаются сильные ливни. В центральных и южных областях небольшие осадки.

Ветер переменных направлений со скоростью 7-12 м/с. В западных и северо-восточных областях порывы 17-22 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +12 +17 градусов, а на юге Украины до +20. Ночью прогнозируется +9 +14 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Синоптики предупреждают о порывах ветра 17-22 м/с.

Столбики термометров покажут днем в Киеве около +15 градусов, а ночью +11 +13 градусов.

Убийственный шторм в Европе

Напомним, европейские страны накрыл мощный шторм Киаран. Он принес сильные ливни и мощные ветры со скоростью до 200 км/ч.

Последствия серьезной непогоды зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии, Британии, Нидерландах, Португалии и Италии. 

В результате урагана погибли 10 человек, среди них 5-летний ребенок из Украины.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве