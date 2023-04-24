Дожди, местами с грозами и потепление до +21: прогноз погоды на неделю

Так, завтра в западных и восточных областях прогнозируются кратковременные дожди, днем местами грозы. На остальной территории будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +4 +9 градусов, а днем +15 +20. При этом на западе и востоке страны ожидается +9 +14.

В среду, 26 апреля, в западных, днем и в большинстве северных, центральных и Одесской областях ожидаются умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет +3 +10 градусов, а днем в западных, Житомирской, Винницкой областях +6 +11. На остальной территории прогнозируется +13 +18, а в восточных и южных областях до +21.

В четверг, 27 апреля, ожидаются небольшие, днем в большинстве центральных, южных и восточных областей умеренные дожди, в западных областях без осадков. Температура ночью составит +1 +8 градусов, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0 -3, а днем +8 +13 градусов. При этом в южных и восточных областях ночью будет +5 +10, а днем +16 +21.

В пятницу, 28 апреля, ночью на Левобережье, в Одесской и Николаевской областях, днем в восточных и юго-восточных областях прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура на Левобережье ночью составит +6 +12, а днем +15 +20 градусов. На остальной территории страны ночью +1 +7 градусов. В западных, большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы местами возможны заморозки 0 -3 градуса. Днем температура воздуха составит +8 +14 градусов, а на Закарпатье +12 +18.

На высокогорье Карпат ночью будет 0 -5, а днем +1 +7 градусов.