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Дожди только в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 3 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 июня, дожди с грозами ожидаются в Карпатах. Максимально воздух прогреется до 32° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями.

Днем в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​27-32°, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей 23-28°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​23-28°; в Киеве днем ​​25-27°.

Погода в Украине на 3 июня (facebook.com/UkrHMC)

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему дождь идет не из всех облаков, а также влияет ли этот фактор на прогнозы метеорологов.

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