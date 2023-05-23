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Дожди, грозы и шквалы ветра: синоптики рассказали, где ждать непогоды

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Вторник 23 мая 2023 07:00
Дожди, грозы и шквалы ветра: синоптики рассказали, где ждать непогоды Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине 23 мая ухудшится. В большинстве областей ожидается дождь, местами также возможны грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Ночью в восточных, южных, центральных и Сумской областях местами прогнозируется небольшие кратковременные дожди, а на остальной территории без осадков. Днем в Украине, кроме западных и Житомирской областей, ожидаются умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, в западных регионах 6-11°, днем в Украине 20-25°. В Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Дожди, грозы и шквалы ветра: синоптики рассказали, где ждать непогоды

Погода в Киеве

В Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается умеренный кратковременный дождь, местами гроза.

Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°. По области ночью 11-16°, днем 20-25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Дожди, грозы и шквалы ветра: синоптики рассказали, где ждать непогоды

Отметим, что синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в течение этой рабочей недели.

РБК-Украина также сообщало, что в Киев пришло метеорологическое лето.

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