Дожди, грозы и шквалы ветра: синоптики рассказали, где ждать непогоды
Погода в Украине 23 мая ухудшится. В большинстве областей ожидается дождь, местами также возможны грозы, град и шквалы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
Ночью в восточных, южных, центральных и Сумской областях местами прогнозируется небольшие кратковременные дожди, а на остальной территории без осадков. Днем в Украине, кроме западных и Житомирской областей, ожидаются умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16°, в западных регионах 6-11°, днем в Украине 20-25°. В Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается умеренный кратковременный дождь, местами гроза.
Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°. По области ночью 11-16°, днем 20-25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Отметим, что синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в течение этой рабочей недели.
РБК-Украина также сообщало, что в Киев пришло метеорологическое лето.
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