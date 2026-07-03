Дожди, грозы, град и снижение температуры: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 3 июля, ожидается резкое изменение погоды. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, грозы и местами шквалы, а в части регионов жара начнет отступать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
В большинстве западных, северных, Винницкой, днем и центральных, Одесской и Николаевской областях умеренные, местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, на востоке восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 29-34 °, в Киевской области 25-30 °; в западных, Житомирской и Винницкой областях 22-27 °.
Фото: какой будет погода в Украине 3 июля (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями.
Днем сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 26-28 °.
Напомним, конец июня в Украине был жарким - в разных регионах страны уже зафиксировано обновление температурных максимумов.
В то же время волна рекордной жары в Украине постепенно проходит. Синоптики уже поделились хорошими новостями - вскоре температура воздуха может вернуться к вполне комфортным значениям.