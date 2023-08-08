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Дожди с грозами будут продолжаться. Синоптики дали прогноз в Украине сегодня

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Украина, Вторник 08 августа 2023 07:00
Дожди с грозами будут продолжаться. Синоптики дали прогноз в Украине сегодня Фото: синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 августа, дожди с грозами в Украине продляться. Правда на востоке и юго-востоке еще ожидается жара до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Дожди с грозами во вторник, пройдут на западе, севере и кое-где в центральных областях", - рассказала она.

В то же время, на востоке будет сухо, на юге такая же ситуация, за исключением Одесской области.

"Только в Одесской области будет дождь с грозой", - констатировала синоптик.

Что касается температуры воздуха, то сегодня ожидается на западе +18...+22, на востоке и юго-востоке +29...+34, на остальной территории Украины +23...+29 градусов.

Погода в Киеве

В столице дождь и гроза вероятнее во второй половине дня вторника.

Температура воздуха будет составлять "комфортные" +23...+25 градусов.

Непогода в Украине

В воскресенье, 6 августа, ряд регионов Украины накрыло непогода, в результате чего сотни населенных пунктов остались без света. Кроме этого, на 7 августа по Украине объявляли штормовое предупреждение. В частности, во второй половине 7 августа Киев покрыл дождь с грозой, громом, местами с градом. Подъезды в некоторых домах затопило водой.

В то же время синоптики, несмотря на дожди, прогнозируют новое повышение температуры, правда уже не до +40 градусов.

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