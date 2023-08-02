Дожди с грозами и жара. Синоптики рассказали о погоде в Украине сегодня
Сегодня, 2 августа, в Украине ожидаются местами дожди и жара. Причем осадки будут даже с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
"Грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины, вечером осадки дойдут до северных, центральных областей и Одесской области", - рассказала она.
Также, по словам синоптика, в конце суток 2 августа местами подойдет на крайнем востоке Украины.
"От осадков смогут увернуться Днепропетровская область, значительная часть Полтавской области, восток Кировоградской, Херсонская, Николаевская, Запорожская области и Крым", - добавила она.
Температура воздуха, как отметила синоптик, в Украине будет составлять +25...+32 градуса.
Погода в регионах
По данным "Укргидрометцентра", ночью в западных и местами восточных областях днем в Украине, кроме большинства южных, Днепропетровской и Полтавской областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно южный 5-10 м/с, при грозах кое-где порывы 15-20 м/с.
"Температура днем +25...+30°, в западных областях +21...+26°", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киеве 2 августа ожидается очень теплая, однако без сильной жары, погода, около +29 градусов.
"Дождь и гроза предполагаются в столице в среду вечером", предупредила синоптик.
Жара идет в Украину
По словам синоптика Наталки Диденко, к концу недели Украину накроет жара, местами до +40 градусов. "Эпицентр" жары припадет на 4-6 августа. Правда, в западных областях жары не будет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.