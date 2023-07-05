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Завтра в Киеве и области днем ожидается гроза

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Киев, Среда 05 июля 2023 15:07
Завтра в Киеве и области днем ожидается гроза Фото: в Киеве и области днем 6 июля ожидается гроза (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Синоптики предупредили о грозе в Киеве и области в четверг, 6 июля. Они пройдут предположительно днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем 6 июля гроза. І уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны!" – говорится в сообщении.

Ночью местами следует ожидать кратковременные дожди. При этом ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с, во время гроз местами порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 29-34° В Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°", - добавили синоптики.

Погода в Украине

С 4 по 7 июля в Украине синоптики прогнозировали дождливую погоду с грозами и жарой до +36 градусов. Что касается прогноза на месяц, то в июле будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.

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