Дожди с грозами не прекращаются. Синоптики рассказали, где ждать осадков в Украине завтра

Дожди и грозы ночью в Украине 21 июня

Ночью кратковременные дожди и грозы ожидаются местами в северных, центральных и восточных областях.

Дожди днем в Украине 21 июня

Днем в Украине, кроме большинства западных и северных областей также ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Туман и ветер

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

ночью 14-19°, на западе страны 10-15°; днем 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

Погода в Украине

Дожди и грозы начались в Украине с сегодняшнего дня, 20 июня. Согласно прогнозу синоптиков на рабочую неделю, она будет преимущественно с осадками, только в четверг, 22 июня, обойдется без дождей.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как следует вести себя во время грома, молнии и грозы и почему не стоит в такую погоду умываться и прятаться от непогоды не по одному, а, например, парами. Детальнее – в материале.