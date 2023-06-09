Дожди с грозами ожидаются на большей части Украины: прогноз погоды на выходные

Погода в Украине будет дождливой с грозами на этих выходных, с 10 по 11 июня. Помимо этого в некоторых регионах ожидается жара до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

По данным синоптиков, завтра в западных, северных областях и в Крыму, а днем и в Винницкой, Херсонской и Запорожской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом на остальной территории будет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +14 +19 градусов, а днем +23 +28. При этом в центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается до +30 градусов, а на западе страны и в Крыму +19 +24.

В последующие двое суток в Украине также прогнозируются кратковременные дожди с грозами, днем на юге местами град. При этом в западных и Житомирской областях, а также в воскресенье и в южной части местами ожидаются значительный дождь.

Температура воздуха ночью составит +11 +17 градусов, а 12 июня в западных и северных областях +8 +13, а днем +17 +24.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, завтра на западе, 11-12 июня в Украине местами ожидаются порывы 15-20 м/с.