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Дождь с градом и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: всю Украину сегодня накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 14 июля, будет влажной. Ожидается дождь, местами с грозами и градом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине облачно с прояснениями. Все области накроют кратковременные дожди с грозами. На севере, а также в Полтавской и Харьковской областях возможны ливни.

Синоптики предупреждают, что на левобережной Украине сегодня ожидается град.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, но возможны шквальные порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в среднем +20 +25 градусов, а на Закарпатье и юге +26 +31. Ночью столбики термометров покажут +14 +19 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня прогнозируются ливни и гроза. Синоптики установили первый (желтый) уровень опасности и предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +21 +23 градусов, а ночью +17 +19 градусов.

Напомним, вчера синоптики предупреждали жителей Киева о грозах и шквальных ветрах.

Также, по прогнозам синоптиков, вскоре в Украину придет жара из Сахары и принесет новые температурные рекорды.

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