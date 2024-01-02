Дожь и налипание снега. Где ждать непогоду в Украине сегодня

Сегодня, 2 января, в Украине ожидается серьезное ухудшение погоды в Украине. Правда, оно коснется не всех регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"В западных и северных областях дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Температура днем от 3° тепла до 2° мороза.

На остальной территории, по данным синоптиков, днем без существенных осадков. В частности, температура днем 3-8° тепла.

"Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме юга и востока местами порывы 15-20 м/с", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Похолодание в Украине

3, 4, 5 и 6 января северные области Украины, восточные и часть центра - Полтавская область, Днепр с районами - окажутся под влиянием арктической воздушной массы.

По данным синоптика Наталки Диденко, в Украине самые большие показатели могут где-то достигать в ночные часы -10...-15 градусов, при прояснениях еще на 2-3 градусы ниже.

Также она рассказала, когда похолодание в Украине отступит.