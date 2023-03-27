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Дожди, мокрый снег и до - 12 градусов: прогноз погоды на неделю

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Понедельник 27 марта 2023 16:40
Дожди, мокрый снег и до - 12 градусов: прогноз погоды на неделю Фото: в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и мороз (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на этой рабочей неделе ожидается ухудшение погодных условий, в частности, дожди и мокрый снег. При этом в Карпатах похолодает до -12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра в западных, северных, Черкасской и Винницкой областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег. При этом местами прогнозируются значительные осадки. Синоптики сообщили, что во вторник на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха ночью и днем составит +2 +8 градусов, в западных областях около 0. При этом на остальной территории страны ожидаются дожди. Температура ночью составит +1 +6 градусов, а днем +7 +12.

Ветер северо-западный, 8-13 м/с. При этом прогнозируется штормовой ветер до 17-22 м/с, а в западных областях местами будут до 25 м/с.

В среду, 29 марта, в Украине прогнозируется небольшой снег, а также порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0 -6, а днем от 0 до +6.

В четверг, 30 марта, в Украине без существенных осадков, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Температура будет в пределах +4 +10. При этом в Карпатах ночью -5 -12 градусов, а днем 0 -5.

В пятницу, 31 марта, ночью в западной и восточной части прогнозируется мокрый снег. Температура ночью будет колебаться от +1 до -5, а днем ожидается в пределах +4 +10.

Напомним, 28 марта в Украине ожидается смена погоды на более "зимнюю".

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