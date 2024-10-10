Дождь с грозой в октябре. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"Украина сегодня будет принадлежать сухой комфортной воздушной массе. Осадки повсюду маловероятны, разве что в Крыму и в Херсонской области пройдет локальный дождь с грозой", - рассказала она.

По данным синоптика, максимальная температура воздуха в Украине будет составлять +18...+24 градуса.

"В Киеве 10 октября - так же, без дождя и +20 градусов. С 12 октября будет больше дождей и значительно меньше теплой погоды", - напомнила Диденко.