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Дождь в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 28 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 28 июня, будет достаточно жаркой. Дожди ожидаются в западных регионах.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В пятницу, 28 июня, дожди с грозами в Украине пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областях. На остальной территории - без осадков, но с периодической облачностью.

Ночные температуры будут стартовать от +16 градусов. Холоднее всего ночью будет в Харьковской, Луганской областях, от +14 градусов.

Днем термометры покажут около +30. Теплее всего будет на западе – Черновицкая, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Тернопольская области, до +31. Даже в Крыму будет до +30.

В Киеве ночью до +19, днем ​​- до +30 градусов.Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, без осадков.

Погода в Украине 28 июня (facebook.com/UkrHMC)

Детальнее о погоде на 28 июня в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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