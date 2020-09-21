Досьє FinCEN: світові банки роками допомагали клієнтам відмивати гроші і уникати санкцій

Фото: Мінфін США (treasury.gov)

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить у структуру Міністерства фінансів США. Витік файлів, пов'язаних з транзакціями на суму близько 2 трлн доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу роками дозволяли злочинцям відмивати гроші.

Файли FinCEN опинилися в розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed News.

Документи також показують, як російські бізнесмени використовували банки, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити їм переправляти свої гроші на Захід.

Файли FinCEN - це понад 2500 документів, більшість з яких банки відправляли владі США в період з 2000 по 2017 рік.

Ці документи є одними з найбільш ретельно охоронюваних секретних документів міжнародної банківської системи. Банки використовують їх для повідомлення про підозрілу поведінку, але вони не є доказом правопорушень або злочинів.

З витоку файлів FinCEN стало відомо:

Банк HSBC дозволив шахраям перемістити мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, навіть після того, як він дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.

Є свідчення, що один із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank у Лондоні, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити йому користуватися фінансовими послугами на Заході. Частина грошей пішла на придбання творів мистецтва.

За даними розвідувального відділу FinCEN, Великобританію називають "юрисдикції підвищеного ризику", як і Кіпр, через кількість зареєстрованих у Великобританії компаній, які фігурують у SAR. У файлах FinCEN названо понад 3000 британських компаній - більше, ніж в будь-якій іншій країні.

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження місцевій фірмі, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій.

Deutsche Bank передавав брудні гроші організованій злочинності, терористам і наркоторговцям.

Standard Chartered перекладала готівку в Arab Bank понад десять років після того, як рахунки клієнтів в йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.

Як пише The Guardian, у файлах SAR згадується колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який співпрацював з екс-президентом України Віктором Януковичем і пізніше засуджений за шахрайство та ухиляння від сплати податків.

З 2012 року банки почали відзначати діяльність, пов'язану з Манафортом, як підозрілу. У 2017 році JP Morgan Chase подав звіт про банківські перекази на суму понад 300 мільйонів доларів за участю підставних компаній на Кіпрі, які співпрацювали з Манафортом.

В окремому звіті докладно йдеться про банківські перекази JP Morgan Chase на суму понад 1 млрд доларів, які, як пізніше з'ясував банк, були пов'язані з Семеном Могилевичем, імовірним босом російської організованої злочинності, який включений до списку 10 найрозшукуваніших ФБР.

Підозри з приводу транзакцій, здійснених в доларах США, необхідно направляти в FinCEN, навіть якщо вони мали місце за межами США.

Звіти про підозрілу активність (Suspicious activity reports, SAR) заповнюються банком, якщо він підозрює клієнта в несумлінності, і направляються в органи влади.

За законом, банки мають стежити за тим, щоб вони не допомагали клієнтам відмивати гроші або переміщати їх, порушуючи правила. Їм недостатньо просто подавати SAR і продовжувати брати брудні гроші з клієнтів, очікуючи, що влада вирішить проблему. Якщо у них є докази злочинної діяльності, вони мають припинити переміщення готівки.

Як відзначає ВВС, в останні роки відбувся низка великих витоків фінансової інформації. Однак файли FinCEN відрізняються тим, що це не просто документи однієї або двох компаній - вони надходять з декількох банків.

FinCEN заявив, що витік може вплинути на національну безпеку США, поставити під загрозу розслідування і безпеку установ і осіб, які подають звіти. Минулого тижня FinCEN оголосив про пропозиції щодо перегляду своїх програм з боротьби з відмиванням грошей.

Великобританія також оприлюднила плани щодо реформування свого реєстру інформації про компанії, щоб припинити шахрайство і відмивання грошей.

Нагадаємо, раніше Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисяч доларів. Такі заходи були прийняті за порушення санкцій проти РФ, введених за окупації Криму.