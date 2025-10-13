Без дорожной карты реформы рынка долги будут только расти, - эксперт

Проблема долгов на рынке электроэнергии остается одной из самых сложных в секторе, однако ее невозможно решить без комплексной реформы.

По ее словам, нынешняя ситуация осложняется войной, а рынок работает в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

"Понимаете, наш энергетический сектор работает в условиях войны. Здесь очень трудно давать какие-то очень однозначные оценки, потому что всегда можно сказать, что "слушайте, а на кого мы будем сейчас вешать эти все долги в 100 миллиардов, которые накопились на рынке? Как их сейчас нужно распределять, кто за них должен платить, если параллельно нет людей", многие люди мобилизованы, кто-то на войне, кто-то в тылу, что-то пытается помогать", - сказала Павленко.

В то же время эксперт отметила, что международные партнеры, в частности Международный валютный фонд, ожидают от правительства Украины четкой стратегии реформирования энергосектора.

"Поэтому очевидно, что сейчас очень сложно говорить о такой глубокой реформе рынка. Но, например, где мы поддерживаем международных партнеров, в первую очередь Международный валютный фонд, они постоянно говорят о том, что правительство должно показать видение, как эта реформа будет происходить", - подчеркнула она.

Павленко подчеркнула, что речь идет не только об урегулировании долгов, но и об усилении независимости Регулятора, конкуренции и приведения цен к рыночному уровню.

"То есть их требование или запрос к Министерству энергетики и к правительству - показать, каким образом будут осуществляться проблемы с решением долгов, усилением независимости регулятора в энергетике, усиление конкуренции в секторе, повышение или приведение к рыночному уровню цен на электроэнергию. Покажите во времени, как будет выглядеть эта дорожная карта", - отметила президент DIXI Group.

Она добавила, что хотя реализация масштабных реформ в военное время ограничена, государство должно уже сейчас определить логику и последовательность шагов.