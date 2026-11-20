На пятом году большой войны пора честно зафиксировать реальность, в которой работают и украинский бизнес, и медиа. Война, ракетные удары и вынужденные остановки производств не вписываются в стандарты кризисных коммуникаций мирного времени, когда компания должна рассказать о каждом своем шаге и закрыть любую информационную паузу.

Мы живем в военной экономике. И в ней действует одно базовое правило зрелости: каждый несет ответственность за собственные действия и слова.

Сегодня украинский бизнес под ежедневными обстрелами прилагает сверхусилия, чтобы удерживать команды, выплачивать зарплаты, сохранять производственную базу и наполнять бюджет. Когда по критическим активам бьют ракеты и дроны, бизнес выполняет свою часть работы: спасает жизни сотрудников, фиксирует последствия, адаптирует расходы, поддерживает внутренний рынок и экспорт и честно сообщает обществу то, о чем можно говорить и что необходимо знать.

В то же время часть редакций до сих пор работает по инерции мирного времени или по логике кликбейта, пытаясь превратить информацию в хайп и вытянуть из бизнеса чувствительные операционные детали под видом стандартных запросов.

Даже если государственный орган или служба выпустили в публичное пространство необдуманный текст о последствиях обстрелов, не оценив степень риска, медиа не являются слепым ретранслятором. Задача редакции во время войны заключается в том, чтобы взвесить, стоит ли это тиражировать и что конкретно такая публикация даст врагу.

Каждый раз, формулируя вопросы или готовя материал, журналист прежде всего должен задать себе один вопрос: дает ли это врагу дополнительную информацию, а всем нам - от бизнеса до конкретного человека - несет ли прямую опасность?

Сегодня работа медиа выходит далеко за пределы борьбы за трафик и просмотры. Она напрямую упирается в принцип клятвы Гиппократа: "воздерживаться от причинения любого вреда и несправедливости".

Вопросы редакций вроде: назвать точное количество остановленных предприятий, оценить степень повреждения оборудования и резервуаров, раскрыть объемы складских остатков, сроки их исчерпания, долю альтернативных экспортных маршрутов или планы инвестиций в защиту активов - это готовый разведывательный отчет для врага.

Публикация таких данных позволяет россиянам оценить результативность предыдущих атак и скорректировать следующие удары по предприятиям, где работают наши люди.

Заголовки о "полностью уничтоженных заводах", "исчезновении брендов с полок" или неизбежном скачке цен, несмотря на прямые факты о том, что внутренний рынок потребляет в разы меньше объемов производства и обеспечен с большим запасом, напрямую провоцируют потребительскую панику и инфляционное давление.

Публичный разбор уязвимых мест украинского экспорта и конкретных сроков простоя перерабатывающих мощностей дает серьезное преимущество российским поставщикам, которые ежедневно пытаются вытеснить Украину с мировых рынков.

Отдельная цена такой халатности - реакция международных финансовых институтов, западных банков, кредиторов и страховщиков. Они ежедневно мониторят украинское информационное пространство.

Когда украинские деловые медиа разгоняют апокалиптические сценарии о "полной остановке всего" и "катастрофических убытках", это напрямую бьет по кредитному доверию, профилю рисков компаний и стоимости капитала для всего украинского бизнеса, на средствах которого держится общество.

Системный бизнес не просит тепличных условий и всегда готов к профессиональному разговору о рынке и работе с проверенными фактами. Но информационная тишина вокруг чувствительных операционных деталей во время войны является базовым инструментом физической и экономической безопасности.

В военной экономике не существует полного контроля над информационным полем силами одного бизнеса, как не существует и оправдания "нам просто дали фактуру" или "мы ищем острый угол".

Есть простое распределение ответственности. Бизнес и его коммуникационные команды свою часть работы выполняют. Журналисты и редакторы должны осознавать и оценивать, что и в какой форме они выпускают в публичное пространство.

Цена одного безответственного вопроса или громкого заголовка во время войны измеряется безопасностью людей и устойчивостью страны.