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По дороге в Васильевку Запорожской области ВСУ уничтожили колонну российских войск

Фото: ВСУ уничтожили колонну российских войск на дороге Мелитополь-Василевка (иллюстрация/t me ressentiment_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили колонну российских войск в Запорожской области. Прицельный удар удалось совершить с помощью беспилотника "Лелека".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Хорошие новости из Запорожского направления, где артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Лелека" уничтожили колонну российских войск на дороге Мелитополь - Васильевка южнее Зеленого Гая", - рассказал он.

Напомним, вечером в пятницу, 10 февраля, в Мелитополе дважды слышали громкие взрывы. По словам мэра, взрывы были такие, что дребезжали окна.

Позже стало известно, что в результате этих взрывов в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) у россиян стало меньше техники. Также "прилетело" в месторасположение российских войск.

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МелитопольвибухиЗапорожская область