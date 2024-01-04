"Дорого и опасно". Пограничники разоблачили схему уклонистов на границе с Румынией (фото)

По данным пограничников, они приостановили для проверки микроавтобус. Местный водитель вез переправить через границу пассажира, а в другом остановленном авто ехал организатор схемы, дистанционно координировавший действия переправщика-водителя.

За незаконное "путешествие" в Румынию он уже получил от "клиента" 6500 евро.

"Задержанные нарушители переданы в Нацполицию. Организатору и его приспешнику грозит уголовная ответственность", - сообщили в ГНСУ.

Уклонение от мобилизации

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны или избежать мобилизации за денежное вознаграждение. Правоохранители в это время регулярно ликвидируют подобные "схемы".

К примеру, в Запорожье разоблачили очередную "схему" уклонения от мобилизации. Ее организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города.

Сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, сколько в Украине открыто уголовных производств против уклонистов.

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