ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дороги, транспорт та екологія: Кличко з президентом ЄБРР обговорили проекти для Києва

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 20:13
Дороги, транспорт та екологія: Кличко з президентом ЄБРР обговорили проекти для Києва Фото: під час зустрічі Віталія Кличка з Оділь Рено-Бассо (прес-служба мера)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з президентом Оділь Рено-Бассо у Києві. Він подякував європейським партнерам за тривалу співпрацю та довіру до муніципалітету Києва.

Про це йдеться на офіційному сайті Кличка.

"Цього року ми плануємо завершити погашення позик за кредитними угодами 2007 року, що дозволили закупити 202 нових тролейбуси, 185 автобусів та 50 вагонів метро", - зазначив Кличко.

Крім програми оновлення рухомого складу міського транспорту на зустрічі обговорили масштабний проєкт вартістю до 140 млн євро по модернізації системи теплопостачання столиці, що передбачає комплексну реконструкцію ТЕЦ. Позику на реалізацію проекту ЄБРР надало місту в рамках програми "Зелені міста".

Зі свого боку президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо наголосила на зацікавленості ЄБРР у співпраці з муніципалітетом, адже Київ є локомотивом змін та перетворень в Україні.

"Ми бачимо ті ж пріоритетні напрями співробітництва: дороги, мости, транспортна та екологічна інфраструктура. Ми готові до більш тісної співпраці. І готові й надалі надавати підтримку та залучати інвестиції, аби сприяти сталому розвитку міста в умовах глобальних викликів", - підсумувала вона.

Дороги, транспорт та екологія: Кличко з президентом ЄБРР обговорили проекти для КиєваДороги, транспорт та екологія: Кличко з президентом ЄБРР обговорили проекти для Києва

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна пропонує Європейському банку реконструкції і розвитку приєднатися до проектів концесії в дорожній галузі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віталий Кличко ЄБРР Київ
NEWS
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками