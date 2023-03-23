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Дороги, села и города. В Украине хотят установить минимальную скорость мобильного интернета

Фото: Украине хотят установить минимальную скорость мобильного интернета (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Минцифре предлагают ввести минимальную скорость мобильного интернета по всей Украине. Она должна составлять не менее 2 Мбит/сек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек. Этого минимально достаточно, чтобы "зумиться" с коллегами со смартфона в пути. Или публиковать видео в инстаграм и обмениваться файлами без Wi-Fi", - написал Федоров.

Как отметил министр, такая скорость должна быть во всех населенных пунктах и на дорогах, где есть мобильная связь.

"В городах фактический показатель значительно выше, а вот в некоторых селах - наоборот, из-за меньшего количества базовых станций. Скорость - один из показателей, который операторы используют как конкурентное преимущество. Однако в новом законе об электронных коммуникациях такого показателя нет. Поэтому государство не сможет проверять, действительно ли везде достаточная скорость загрузки", - пояснил Федоров.

Министр рассказал о подготовке изменений к законодательству, позволяющим государству контролировать скорость мобильного интернета.

"А вам - тестировать ее и влиять на качество мобильного интернета. Чтобы двигать эту идею дальше, важно мнение каждого из вас", - добавил Федоров.

Напомним, ранее мы объясняли, почему мобильная связь постепенно исчезает после отключения света.

Также мы писали о том, что в Украине появилось мобильное приложение для обучения детей без света и Интернета.

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