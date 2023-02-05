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Дороги под обстрелом. Бахмут становится все более изолированным, - британская разведка

Фото: россияне пытаются взять под контроль трассы, ведущие в Бахмут (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска пытаются оцепить Бахмут и взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, в течение последней недели Россия продолжала добиваться небольших успехов в попытке окружить Бахмут. Вероятно, оккупанты простреливают главные дороги в город.

"М03 и H32 - две основные дороги в город для украинских защитников - сейчас, предположительно, находятся под угрозой прямого огня после наступления России", - отмечает разведка.

Также, по предварительной информации, наемники ЧВК "Вагнера", вероятно, установили контроль над трассой, соединяющей Бахмут и Северск. Вместе с тем, разведка отмечает, что есть альтернативные дороги, которыми могут пользоваться украинские защитники.

"В то время как многочисленные альтернативные маршруты поставок через страну остаются доступными для украинских сил, Бахмут становится все более изолированным", - подытожила британская разведка.

Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки наши защитники отбили атаки врага на 5 направлениях, в том числе вблизи Бахмута.

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