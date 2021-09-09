Не лише дороги: Корнієнко розповів, як "Велике будівництво" змінює малі міста

Найбільший ефект від якісної інфраструктури можна простежити в невеликих населених пунктах.

"Лише у 2021 році "Велике будівництво" дасть українцям 74 школи, 54 дитсадки, 28 медичних закладів, понад 140 приймальних відділень та 340 медичних амбулаторій у сільській місцевості, 24 басейни та 78 інших спортивних об’єктів по всій країні", - зазначив він.

Корнієнко поділився враженнями від поїздок по регіонах. Так, у Жмеринській лікарні завершили ремонт і встановили сучасне обладнання, в тому числі КТ-апарат від Siemens.

"Що це означає для мешканців невеликого містечка? Як мінімум те, що для дослідження організму більше не треба їхати до Вінниці чи Києва. Це крок до того, щоб зрівнятися з великими містами у якості життя", - коментує Корнієнко.

У містечку Браїлів Одеської області створюють спортивний комплекс «Авангард» на місці занедбаного дитсадка.

"Подружжя, що мешкає у будинку навпроти, розповіло нам, що у реконструкцію цієї споруди давно ніхто не вірив. Зараз чоловік та дружина з власної ініціативи допомагають робітникам. Йдеться про літніх людей, які навряд чи скористаються оновленим спорткомплексом. Але вони щиро радіють, що молодь отримає альтернативу алкоголю та наркотикам", - пише депутат.

В Іллінцях Вінницької області реконструювали школу, діти грають у футбол на сучасному полі з гудроновим покриттям. Тепер у шкільних планах - створення тенісного корту.

"Звісно, зроблено далеко не все. І є ще багато громад, які чекають на прихід "Великого будівництва". Проте в одному сумнівів немає: у кожному селі, містечку, місті, куди дістанеться президентська програма, повториться "ефект Жмеринки", буде втілена у реальність надія на життя у сучасних і комфортних умовах", - резюмував Корнієнко.