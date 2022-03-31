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Дорогою до Маріуполя евакуаційні автобуси затримали на російському блокпосту, - Верещук

Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereshchuk ukraine)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що колона автобусів, що прямують в обложене українське місто Маріуполь, була затримана на російському блокпості у Василівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Станом на 12:30 дня із Запоріжжя до Бердянська виїхало 45 автобусів. На даний момент вони знаходяться на контрольно-пропускному пункті "Василівка", і РФ знову не пропускає наші автобуси. Ми знову і знову вимагаємо від усієї світової спільноти звернути увагу і допомогти людям вибратися з окупованого Маріуполя", - заявила Верещук.

За її словами, що в місті залишається 100 тисяч осіб, які потребують негайної евакуації.

"Це ще 100 тисяч жінок, дітей, літніх людей і людей з обмеженими можливостями, які потребують нашої І Світової допомоги", - додала вона.

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евакуаціяІрина ВерещукМаріуполь