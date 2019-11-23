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На дорозі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП з мікроавтобусами, є жертви

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 11:33
На дорозі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП з мікроавтобусами, є жертви
Ілюстративне фото (flickr.com/Сергій Ткаченко)

Одна людина загинула та ще 7 було травмовано

У Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участі двох мікроавтобусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, аварія сталася сьогодні близько 3-ї години ночі між населеними пунктами Любинці та Гірне. Водій автомобіля Renault не впорався з керуванням та зіткнувся з двома мікроавтобусами Renault Trafic.

В результаті зіткнення загинула пасажирка одного з мікроавтобусів. Водій цього мікроавтобусу та ще 6 пасажирів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Серед постраждалих троє неповнолітніх, віком 15-17 років.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Винуватця ДТП затримали, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бангладеш сталася ДТП за участі пасажирського автобуса та мікроавтобуса. В результаті аварії щонайменше 10 людей загинули, ще понад 10 отримали травми. Більшість жертв - пасажири мікроавтобуса.

Крім того, у ніч на 23 листопада у Києві на Північному мосту сталося відразу декілька зіткнень автомобілів. Зокрема, в автомобіль Toyota Avalon, який стояв на аварійці, на повному ходу влетіла Toyota Camry.

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