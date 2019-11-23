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У Бангладеш зіткнулися два автобуси, десять загиблих

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 10:51
У Бангладеш зіткнулися два автобуси, десять загиблих
Фото: місце події (dhakatribune.com)

У результаті ДТП понад 10 людей отримали поранення

У результаті зіткнення мікроавтобуса з пасажирським автобусом у п'ятницю в другій половині дня у Бангладеш щонайменше 10 людей загинули, ще понад 10 отримали травми Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "New Indian Express".

Зіткнення відбулося у районі Муншигандж, розташованому приблизно в 27 км на південь від столиці Дакки.

За словами старшого поліцейського офіцера, близько 14:00 за місцевим часом мікроавтобус, який прямував з району Муншигандж у Керанігандж, зіткнувся на швидкісному шосе з пасажирським автобусом, який рухався в протилежному напрямку. Він зазначив, що семеро людей померли на місці.

Правоохоронець додав, що всі постраждалі були доставлені в місцеві лікарні. Там померло ще троє людей. За його словами, більшість жертв - пасажири мікроавтобуса.

Вказано також, що число загиблих може зрости, так як деякі поранені перебувають у критичному стані.

Причина аварії розслідується.

Нагадаємо, влітку 2018 року у Бангладеш внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 11 людей.

Як писало РБК-Україна, весною минулого року у Бангладеш у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) щонайменше вісім людей загинули, ще 26 постраждали. Зазначалося, що водій не впорався з керуванням, автобус з'їхав у кювет на шосе між містами Дакка і Кхулна. Шестеро людей загинули на місці, ще двоє померли в лікарні від отриманих травм. Всі постраждалі були госпіталізовані.

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