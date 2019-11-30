На дорозі Ізмаїл-Одеса поліцейський скоїв наїзд на людину

В Одеській області на автодорозі Ізмаїл-Одеса правоохоронець, перебуваючи поза службою, скоїв смертельний наїзд на людину, що переходила дорогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Попередньо встановлено, що дорожньо-транспортна пригода сталася на неосвітленій ділянці дороги. Автомобіль збив чоловіка, коли той з велосипедом в руках переходив дорогу у невстановленому місці. В результаті аварії пішохід отримав тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям.

В ході медичного огляду було встановлено, що на момент інциденту співробітник поліції був тверезим. На разі всі обставини пригоди встановлюються, а також вирішується питання про відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху).

Нагадаємо, у Львівській області слідчий поліції скоїв смертельну ДТП, в результаті якої загинула людина. Правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння перевищив швидкість та наїхав на бетонну огорожу на узбіччі дороги, в результаті інциденту загинув пасажир, який сидів на передньому сидінні. За фактом інциденту було відкрите провадження, а правоохоронцю повідомили про підозру.

Також РБК-Україна писало, що поблизу Кропивницького співробітник поліції Кіровоградській області скоїв наїзд на пішохода, від отриманих травм чоловік помер.