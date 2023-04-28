На дорогах Украины заработали новые камеры фиксации нарушений ПДД: адреса

Где именно заработают эти камеры

В частности, речь идет о дорогах городов Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей.

В названных городах и областях возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений, работавших до полномасштабного вторжения РФ.

При этом в городе Днепре и Кременчуге заработают 4 новых прибора контроля.

Всего начнут работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП - превышение разрешенной скорости движения.

Расположение комплексов:

г. Житомир (1 комплекс):

Чудновский мост, направление прибора ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Ивано-Франковск (3 комплекса):

ул. Евгения Коновальца, 411, направление направления прибора ул. Довбуша (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Евгения Коновальца, 320, направление направления прибора ул. Светлая (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Тисменицкая, 311, направление направления прибора въезда в город (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Киев (2 комплекса):

просп. Голосеевский, 96, направление направления прибора ул. Выставочная (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Кременчуг (3 комплекса):

ул. Андрея Ковалева, 17, направление направления прибора ул. Козацкая (ограничение скорости 50 км/ч)

Запускаются впервые:

ул. Вадима Пугачева, 6-Д, направление направления прибора ул. Александра Корпана (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Полтавский, 265, направление направления прибора ул. Горлис-Горского (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Львов (2 комплекса):

ул. Василия Стуса, 39, направление направления прибора просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Владимира Великого, 18, направление направления прибора ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Мукачево (1 комплекс):

ул. Великогорная, 51, направление направления прибора ул. Томаша Масарика (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Полтава (2 комплекса):

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление направления прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Героев АТО, 31, направление направления прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Черновцы (1 комплекс):

ул. Винниченко, 97, направление направления прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Черкассы (1 комплекс):

ул. Благовестная, 341/40, направление направления прибора ул. Криваловская (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Днепр (2 комплекса):

Запускаются впервые:

ул. Набережная Заводская, 64, направление направления прибора просп. Свободы (ограничение скорости 70 км/ч)

ул. Набережная Победы, 38-А, направление прибора Пешеходный мост (ограничение скорости 70 км/ч)

Винницкая область (1 комплекс):

на 404 км+640 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань (ограничение скорости 50 км/ч)

Волынская область (2 комплекса):

на 129 км+788 автодороги М-19 направление направления прибора г. Ковель (ограничение скорости 50 км/ч)

на 82 км+575 автодороги Н-22 направление направления прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

Ивано-Франковская область (1 комплекс):

на 227 км+233 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Татаров (ограничение скорости 50 км/ч)

Киевская область (4 комплекса):

на 35 км+240 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 14 км+016 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 26 км+050 автодороги Н-01 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 101 км+400 автодороги М-03 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Кировоградская область (1 комплекс):

на 253 км+462 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Львовская область (11 комплексов):

на 490 км+400 автодороги М-06 направление направления прибора г. Буск (ограничение скорости 50 км/ч)

на 137 км+971 автодороги М-09 направление направления прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 12 км+514 автодороги М-10-01 направление направления прибора г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км+360 автодороги М-10-01 направление направления прибора с. Рясное-Русское (ограничение скорости 50 км/ч)

на 552 км+486 автодороги М-06 направление направления прибора г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч)

на 523 км+260 автодороги М-06 направление направления прибора г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч)

на 528 км+459 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 528 км+459 автодороги М-06 направление направления прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 541 км+451 автодороги М-06 направление направления прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч)

на 510 км+120 автодороги М-06 направление направления прибора г. Запытов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 53 км+580 автодороги М-10 направление направления прибора пгт Краковец (ограничение скорости 50 км/ч)

Ровенская область (1 комплекс):

на 371 км+971 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

Расположение всех комплексов можно просмотреть по ссылке.

Напомним, что с 16 мая 2022 года Нацполиция возобновила работу камер автоматической фиксации нарушений ПДД, которые после начала полномасштабного вторжения РФ временно не работали.

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