На дорогах Украины станет больше TruCAM: полный перечень участков, где будут фиксировать скорость

Сообщается, что приборы TruCAM работают в сочетании с камерами автоматической фиксации, что обеспечивает более эффективный контроль скоростного режима. Новые места определены на основе анализа аварийности и расположены на аварийно-опасных участках, а также в зонах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

В то же время в регионах, где продолжаются активные боевые действия, таких как Донецкая и Луганская области, приборы TruCAM временно не используются. В Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях контроль осуществляется только на отдельных участках дорог.

Водителей информируют об использовании приборов с помощью соответствующих дорожных знаков, а в местах фиксации стоят служебные автомобили с включенными синими проблесковыми маячками.

С полным перечнем приборов TruCAM на дорогах Украины можно ознакомиться по ссылке. Отметим, красным цветом выделены участки, где устройства появятся с 21 декабря.

Правоохранители напоминают, что превышение скорости остается одной из самых распространенных причин ДТП с пострадавшими и погибшими. Полиция призывает соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.