На дорогах України збільшилося число пристроїв вимірювання швидкості TruCam

На Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова з'явилися радари TruCam

На Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова с сегодняшнего дня, 11 февраля, появились радары для измерения скорости TruCam. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В национальной полиции сообщили об увеличении радаров с 30 до 50. В частности, TruCam появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова. Новые места измерения изображены на карте красным, а те, что уже были - синим.

Рядом с каждым постом стоят предупредительные знаки, а также служебные автомобили на синих проблесковых маячках.

Напомним, 8 октября 2018 года на дорогах международного и национального значения начали работать в пилотном режиме портативные устройства измерения скорости TruCam, предназначенные для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов. Прибор TruCam содержит в себе специальное шифрование данных, что делает невозможным вмешательство в данные, которые были этим устройством созданы.

Также патрульная полиция Украины опубликовала список трасс, на которых с 8 октября начнется контроль скоростного режима с применением радар TruCam.