На дорогах України з'являться радари з фіксацією швидкості в русі

На дорогах України з'являться радари, які в русі фіксуватимуть швидкість автомобілів. Перші такі автомобілі-фантоми з'являться вже до 1 липня.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає сайт МВС.
За його словами, МВС і Міністерство інфраструктури почали закупівлю обладнання, яке фіксуватиме швидкість автомобілів в русі.
"Зараз тестуються 4 машини, на які встановлені радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини і авто, яке обганяє. До 2024-го року пропонується ввести 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі. Також зараз по Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушення ПДР", - додав Геращенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика палата Конституційного Суду України розглядає автоматичну фіксацію порушень на дорозі і штрафи на підставі неї на предмет відповідності Конституції.
Також повідомлялося, що система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почала штрафувати водіїв "євроблях".