Дорога з Енергодара до Запоріжжя заблокована. Тривають постійні обстріли

Станом на ранок 6 травня евакуація з Енергодара до Запоріжжя неможлива. Дорога заблокована через постійні обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова в Telegram.
"За попередньою інформацією, станом на ранок 6 травня на шляху до Запоріжжя з Енергодара проїзду немає (тривають постійні обстріли)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора жителі тимчасово окупованого Енергодара мали можливість на власному авто евакуюватися до Запоріжжя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.