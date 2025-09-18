Дорогая электроэнергия для бизнеса. Эксперты назвали пути ее удешевления

Цена на электроэнергию для промышленности

Средняя цена на электроэнергию в Украине, а именно на базовую нагрузку (генерация электроэнергии одинаковой мощности в течение 24-х часов в сутки) в августе составляла 111 евро за мегаватт-час (около 5 345 гривен за мегаватт-час).

Такие данные привел президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в ходе конференции "Энергетика Украины: Стратегии восстановления и развития", которая была организована независимым аналитическим центром We Build Ukraine.

При этом, цена для европейских потребителей в августе в соседних странах, из которых Украина может импортировать электроэнергию, составляла 93 евро за мегаватт-час (4 478 гривен за мегаватт-час). То есть, цена в Украине на 20% превышала стоимость электроэнергии в соседних странах ЕС.

"Цены в европейских странах отличаются, восточные страны демонстрируют высокие тарифы, то есть цена на электроэнергию в Украине в августе была выше, чем в тех странах Европы, в которых она самая большая (Польша, Словакия и другие)", - добавил президент бизнес-ассоциации.

Во Франции, где есть много атомной генерации, цена на электроэнергию базовой нагрузки ниже, чем в Украине, поэтому украинским металлургам очень трудно конкурировать с французскими предприятиями, которые производят такую же продукцию.

Руководитель We Build Ukraine Александр Кубраков сказал, что энергетический рынок является ключевым для экономики, а высокие цены на электроэнергию тормозят производство, что может привезти к закрытию предприятий, а низкая стоимость энергии стимулирует развитие.

"Поэтому государственная политика должна учитывать полную взаимозависимость секторов, особенно на фоне продолжающихся атак на инфраструктуру", - добавил Александр Кубраков.

Фото: Кериник аналитического центра We Build Ukraine Александр Кубраков отметил ключевую роль энергосектора в экономике (We Build Ukraine)

Как можно снизить стоимость электроэнергии

Для снижения цен на электроэнергию для промышленных предприятий Каленков предлагает дать возможность крупным потребителям покупать доступ к межгосударственному пересечению линий электропередач на долгосрочной основе.

"Сейчас эти договоры могут быть на день, на два или несколько дней вперед. До конца года нам обещают внедрить месячные договоры ("Укрэнерго" анонсировало открытие месячных аукционов на доступ к сечению - ред.), но надо понимать, что реально ситуацию исправит подход, когда мы сможем заключать договоры на полгода, на год вперед", - пояснил собеседник.

Как правило, цены на долгосрочный доступ к международным электросетям ниже стоимости доступа на короткий период (спотовый рынок). Покупая доступ к пропускной способности сетей, например, для импорта электроэнергии, на долгосрочной основе потребитель может достичь снижения ее конечной цены (с учетом снижения стоимости транспортировки).

"Если это спотовый рынок, там гораздо более высокие цены, но если это долгосрочные договоры, это даст возможность нашим компаниям покупать импортную электроэнергию по гораздо более низким ценам", - прокомментировал Александр Каленков.

Фото: Президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков предложил ввести долгосрочные договоры на рынке электроэнергии (аналитический центр We Build Ukraine)

Обсуждая во время конференции вопрос импорта электроэнергии, старший эксперт BCG в Центральной и Восточной Европе Балинт Силхави спрогнозировал, что ближайшие 15-20 лет Украина, вероятно, будет оставаться импортером электроэнергии.

Еще одной возможностью для снижения цен на электроэнергию для крупных промышленных предприятий является обеспечение доступа этих компаний к контрактам на покупку электроэнергии у генерации на длительный период. Например, промышленные предприятия могут покупать базовую нагрузку "Энергоатома" на значительный срок.

"Сейчас наши потребители имеют с "Энергоатомом" договоры на декады, на неделю. Это не нормально. В европейских странах наши конкуренты привыкли работать, имея договоры с генерирующими компаниями на год, два, три года вперед. Они не должны зависеть от колебаний на рынке (краткосрочных контрактов - ред.)", - сказал Каленков.

Каленков считает, что надо найти механизмы, которые будут побуждать "Энергоатом" перейти к долгосрочным договорам и которые придадут прогнозируемости торговой стратегии генерирующей компании.

"В Европе и потребители, и генерация заинтересованы в прогнозируемости и долгосрочных договорах", - добавил президент "Укрметаллургпром".

Еще один путь снижения цены

О высоких ценах на электроэнергию в ходе конференции также сказал экс-председатель правления "Укрэнерго" (2020-2024 годы), соучредитель частной компании Negen Владимир Кудрицкий. "Если посмотреть на карту Европы, то мы находимся в ценовой зоне, которая характеризуется одной из самых высоких цен на электроэнергию, если мы говорим о средневзвешенной цене за год", - прокомментировал он.

Такая же тенденция наблюдается в соседних Польше, Венгрии, Словакии, на Балканах и в Италии. Это связано с тем, что во всех этих странах замыкающей является тепловая генерация (угольная или газовая), которая на сегодня является самой дорогой, добавил Кудрицкий.

Высокая цена на электроэнергию в Украине могу измениться тогда, когда будет достигнуто новое соотношение различных источников электроэнергии, а именно увеличение роли возобновляемой энергетики (солнечной и ветровой генерации) в сочетании с батареямии газопоршневой генерацией. За последние 7 лет стоимость батарей снизилась в 10 раз.

"Они вполне могут стать тем элементом энергосистемы, который позволит выжать потенциал снижения цены с солнечной и ветровой генерации. Вот как выглядит путь к удешевлению электроэнергии", - сказал Кудрицкий.

Фото: Частный предприниматель и экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что именно батареи позволят снизить цены на рынке электроэнергии (аналитический центр We Build Ukraine)

Он добавил, что на сегодня в Украине работают батареи общей мощностью около 220 МВт, тогда как потребность составляет минимум в 10 раз больше. В комментарии РБК-Украина Кудрицкий сказал, что на рынке сохраняется значительная возможность для инвестиций в батареи с целью арбитража энергии - ее покупки в часы с низкими ценами и продажи в часы с высокими ценами.

Энергосистеме в период с апреля по октябрь надо сделать перенос энергии с дневных часов, когда много солнца, на вечер, когда есть дефицит, объемом примерно 8-12 (до 15) тысяч мегаватт-часов каждый день. Сегодняшняя емкость батарей составляет около 450 мегаватт-часов, то есть еще есть значительный потенциал для их работы.

"Рынок вообще не насыщен... Для арбитража есть огромное количество возможностей, которые не использованы. 4-5 лет можно спокойно инвестировать в этот бизнес", - прокомментировал РБК-Украина Кудрицкий.

К тому же, солнечная генерация растет быстрее темпов строительства батарей, что только усиливает потребность в системах накопления энергии.

Во время конференции центра конференции центра We Build Ukraine участие в обсуждении проблем рынка электроэнергии также приняли руководитель киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества Алексей Оржель, операционный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Егудин и партнер британской юридической компании Pinset Masons Марк Джоб.

Были подняты вопросы принятия необходимых законопроектов для полной интеграции Украины в рынок электроэнергии ЕС (market coupling), дальнейшего развития тепловой генерации, а также инвестиционной привлекательности строительства АЭС.