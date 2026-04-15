Совещательный совет ДТЭК возглавил бывший посол США Джеффри Пайятт

14:41 15.04.2026 Ср
2 мин
На новой должности Джеффри Пайятт возглавит работу Консультативного совета, обеспечивая его коллективную экспертизу
Бывший посол США Джеффри Пайятт назначен председателем Консультативного совета компании ДТЭК.

"ДТЭК с радостью сообщает о назначении Джеффри Пайятта, бывшего Посла Соединенных Штатов Америки в Украине, новым Председателем Консультативного совета", - говорится в нем.

Как отмечается, это назначение усилит миссию Совета как платформы для предоставления независимых, высокоуровневых рекомендаций Группе ДТЭК по вопросам энергетической безопасности и устойчивости, долгосрочного восстановления и устойчивого развития", - говорится в нем.

Отмечается, что на новой должности Джеффри Пайятт возглавит работу Консультативного совета, обеспечивая, чтобы его коллективная экспертиза превращалась в практические, прикладные рекомендации.

Пайятт отметил, что он будет работать над тем, чтобы работа Совета обеспечивала практические, высокоэффективные наработки, которые будут усиливать энергетическую устойчивость Украины, способствовать ее интеграции с Европой и углублять сотрудничество между Украиной, США и нашими международными партнерами.

"Посол Пайятт имеет исключительный опыт в момент, когда энергетическое будущее Украины является неотделимым от глобальной безопасности и трансатлантического сотрудничества. Его лидерство усилит роль Консультативного совета как источника практических, независимых рекомендаций в то время, когда мы работаем над укреплением энергетической устойчивости, ускорением восстановления и углублением интеграции Украины с Европой и ее партнерами", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Как сообщалось, семеро работников компании ДТЭК получили грамоты Верховной Рады Украины за вклад в развитие угольной промышленности, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

