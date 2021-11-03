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Як не допустити зростання цін на продукти: відповідь Мінекономіки

Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Високий урожай цього року буде стримувати підвищення продовольчих цін наступного року. У Мінекономіки вважають, що також стрибок цін утримає очікувана відносна стабільність обмінного курсу гривні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти".

Як наголошується у відповіді Мінекономіки на питання РБК-Україна, валютний курс "буде стримувати динаміку цін, як на імпортні продукти, так і на вітчизняні через вплив конкуренції".

Поки ж тиск на споживчі ціни, в т.ч. і на продовольчому ринку, підтримується і постійним зростанням цін виробників. Протягом січня-вересня вони зросли на 34,7%, у харчовій промисловості - на 12,6%. Тут, як вказали в Мінекономіки, найбільш важливу роль якраз відіграє зовнішній фактор-зростання світових цін на енергоносії, які, як очікують у Міністерстві, наступного року впадуть.

Нагадаємо, в проекті державного бюджету України на 2022 рік зафіксовано курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/Долар.

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Ціни на продукти