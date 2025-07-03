Доклад о вмешательстве РФ в выборы 2016 года мог быть искажен, - ЦРУ

В отчете говорится о том, что 44-й президент США Барак Обама в конце своего второго президентского срока принял решение вместе с директорами национальной разведки США, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми о необходимости выпустить доклад о якобы вмешательстве России в американские выборы и таким образом подставить Дональда Трампа на его первом президентском сроке.

"Именно Обама, Коми, Клэппер и Бреннан решили подставить Трампа", - сказал нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф в интервью The New York Post.

Как отметил Рэтклифф, целью глав разведывательных ведомств было создание такого отчета, который никто бы не смог поставить под сомнение, именно поэтому они "навесили на него ярлык российского заговора и засекретили".

"Он (доклад - ред.) фактически получил знак одобрения разведывательного сообщества на то, что Россия помогала Трампу...Это фактически поглотило первые два года его (Трампа - ред.) президентства", - отметил глава ЦРУ.