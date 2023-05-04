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Поможет трибуналу. Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине

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Украина, Четверг 04 мая 2023 23:25
Поможет трибуналу. Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Для нужд Международного уголовного суда Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, во время визита украинского президента Владимира Зеленского на базу Королевских военно-воздушных сил Нидерландов сообщила, что Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине.

В ОП отметили, что мобильная лаборатория является очень важной для привлечения к ответственности виновных в преступлениях.

Министр обороны также подчеркнула, что Нидерланды продолжат помогать украинскому народу в его стремлении отразить российскую агрессию.

"Мы и дальше будем делать значительный вклад в укрепление военного потенциала Украины. Сейчас и в будущем, так долго, как это потребуется", - отметила Оллонгрен.

Напомним, Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. И провел с ним переговоры в трехстороннем формате с премьер-министром Бельгии.

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