Поможет заметная одежда и фликер: как защитить ребенка на дороге в темное время суток

Детям следует знать основные требования правил дорожного движения. Особенно это касается периодов года, когда темное время суток наступает рано.
О том, как обезопасить детей на дроге в темное время суток – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: ПДД, сайт Национальной полиции, Центр общественного здоровья Минздрава.
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Ежедневно, идя в школу и обратно, несовершеннолетние пешеходы должны быть внимательны и ответственно относиться к своей безопасности. По статистическим данным, ежедневно в мире более 700 детей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий. С возрастанием возраста риск смертности в ДТП увеличивается, поскольку дети становятся более самостоятельными и подвержены риску.
Дорожно-транспортные происшествия остаются главной причиной смерти среди молодежи 15-19 лет и второй среди детей 5-14 лет.
Основные причины дорожно-транспортного травматизма среди детей:
Напомним, в 2020 году были внесены изменения в ПДД, согласно которым пешеходы должны использовать световозвращатели или быть в одежде со световозвращающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
В таких условиях возможность аварии уменьшается в 6-8 раз.
Правила Дорожного движения для детей:
Взрослым рекомендуется крепить световозвращающие элементы на оба плеча, чтобы они находились на уровне глаз водителя, что позволит ему вовремя заметить пешехода. Также их можно разместить на голенях.
Для детей световозвращатели следует располагать как можно выше – на голове, плечах и верхней части рук. Важно размещать их с обеих сторон, поскольку пешеход может переходить дорогу в разных направлениях.
Следует также заметить, что человека в темной одежде водитель начинает замечать за 10-18 м, что недостаточно для быстрого торможения и избегания ДТП. В случае, если пешеход движется в светлой одежде (белой или желтой), то дистанция видимости увеличивается до 55 м. В случае использования световозвращателей видимость увеличивается до 130 м .
Что поможет детям быть заметным в темноте:
Ранее РБК-Украина писала о том, что нарушения ПДД в Украине фиксируют патрули Нацполиции, а также системы автоматической видеофиксации, установленные на автомобильных путях (камеры Trucam).
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