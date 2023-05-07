Поможет более эффективно работать. Украинцев в оккупации призывают сообщать о технике РФ

Украинцы, остающиеся во временно оккупированных территориях Украины, могут передавать информацию о технике РФ украинским военным. Это поможет более эффективно освобождать захваченные регионы.

"Каждый день наши военные уничтожают технику врага на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Чтобы работать более эффективно и приблизить деоккупацию, необходима информация от народной разведки Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Через "єВорог" можно сообщить о расположении техники армии РФ, а именно:

ракетных комплексов С300 и Искандер;

систем связи и средств радиоэлектронной борьбы;

бензовозов;

скопление техники и личного состава;

позиций артиллерии;

бензовозов;

техники, транспортируемой по железной дороге;

складов с боеприпасами.

"Важна любая информация о дислокации войск россиян. Главное - не забывайте о правилах безопасности. Делайте фото/видео только с безопасного расстояния. А после отправки в "єВорог" удалите историю переписки с чатом", - добавил Федоров.