Поможет более эффективно работать. Украинцев в оккупации призывают сообщать о технике РФ
Украинцы, остающиеся во временно оккупированных территориях Украины, могут передавать информацию о технике РФ украинским военным. Это поможет более эффективно освобождать захваченные регионы.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінцифри Михайла Федорова.
"Каждый день наши военные уничтожают технику врага на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
Чтобы работать более эффективно и приблизить деоккупацию, необходима информация от народной разведки Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Через "єВорог" можно сообщить о расположении техники армии РФ, а именно:
- ракетных комплексов С300 и Искандер;
- систем связи и средств радиоэлектронной борьбы;
- бензовозов;
- скопление техники и личного состава;
- позиций артиллерии;
- бензовозов;
- техники, транспортируемой по железной дороге;
- складов с боеприпасами.
"Важна любая информация о дислокации войск россиян. Главное - не забывайте о правилах безопасности. Делайте фото/видео только с безопасного расстояния. А после отправки в "єВорог" удалите историю переписки с чатом", - добавил Федоров.
Напомним, что украинские партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали жителей захваченной части Херсонской области.
Украинские партизаны взорвали блокпост оккупантов возле Олешек в Херсонской области.
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