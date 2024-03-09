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Поможет "Дія". Украинским чиновникам упростили подачу деклараций

Суббота 09 марта 2024 13:28
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Поможет "Дія". Украинским чиновникам упростили подачу деклараций Фото: украинским чиновникам упростили подачу деклараций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Подачу деклараций в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для чиновников сделали более простой. Часть процесса теперь доступна в "Дії".

Об этом сказано в заявлении Министерства цифровой трансформации Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отметили в ведомстве, запрос на подачу документов о членах семьи теперь можно осуществлять при помощи приложения "Дія". Для этого на портале НАПК при заполнении декларации нужно указать сведения о членах семьи и отправить им запрос в "Дії".

После подтверждения членом семьи НАПК соберет информацию о его активах и доходах из реестров и передаст декларанту. Данные поступают сразу в форме, необходимой для декларации. Такое нововведение "экономит кучу времени".

При этом до запуска услуги в "Дії" членам семьи нужно было искать документы о своей недвижимости, автомобилях и других активах, заказывать справки о доходах и не только.

Услуга доступна авторизованным пользователям приложения "Дія" с верифицированным налоговым номером, которые являются членами семьи чиновника и получили запрос о предоставлении информации от декларанта.

Какую информацию должны указывать чиновники

В Минцифры напомнили, что украинские чиновники в декларациях обязаны указать данные не только о своем состоянии, но и о членах семьи, их активах и доходах.

Это касается супруга декларанта, детей до 18 лет, а также человека, с которым проживает не менее 183 дней в течение года, ведет совместное хозяйство, имеет взаимные права и обязанности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский показал свою декларацию за 2022 год. Его доходы сократились втрое по сравнению с 2021.

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Декларации о доходах Дия
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